È stato ufficialmente inaugurato il nuovo parco giochi realizzato nel quartiere di “Sa Molina-Terridi”. Per l’intervento, che arricchisce la zona con un’opera attesa da tempo, sono stati utilizzati i finanziamenti arrivati nelle casse comunali sul “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020”, contributo agli enti locali, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali per i lavori di realizzazione di nuove aree verdi e area giochi. Sono stati utilizzate due annualità, per un totale di quasi 87 mila euro.

«Abbiamo deciso di realizzare una nuova area attrezzata per bambini», spiega il sindaco Piero Casula, «in uno dei quartieri più popolati della città. L’area è dotata di panchine, giochi ed arredi. Sono state piantate anche specie arboree e con ulteriori fondi sarà realizzato il prato verde». L’intervento costituisce una parte di un’idea più ampia di riqualificazione di tutta l’area e del quartiere intero, destinando spazi e strutture a famiglie, bambini ed anziani.

«Confidiamo nel rispetto da parte di tutti delle prescrizioni e buone norme di convivenza civile nella fruizione dell’area – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda- al rispetto degli abitanti, della quiete, delle strutture e soprattutto dei bambini e famiglie che di quell’area ne usufruiranno».

