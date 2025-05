La natura sta rinascendo con la sua vigoria, riprendendo i suoi spazi vitali, anche grazie a una più consapevole attenzione da parte dell’uomo.

Procedono i lavori di rigenerazione e pulizia del parco di San Giorgio, il polmone verde di Scano, realizzati in collaborazione con l’associazione Montiferru. Sono state messe a dimora numerose piante mediterranee leccio, lentisco, mirto e fillirea per ripopolare l’area. «La nuova piantumazione di essenze mediterranee, che crescono rigogliose è un segno di speranza. Ringraziamo l’associazione Montiferru per la preziosissima attività, al servizio della crescita del territorio. Senza il loro contributo, non sarebbe stato possibile riqualificare l’area», precisa il sindaco Antoni Flore Motzo.

Gli interventi forestali di bonifica nella pineta: il taglio degli alberi colpiti da agenti patogeni e l’eliminazione totale della vegetazione alloctona: agave, acacia e altre piante non endemiche. Quindi gli interventi anti-erosione e messa in sicurezza per ripristinare i luoghi e la funzionalità delle infrastrutture, infine l’nstallazione della rete perimetrale antincendio. Asfaltate anche le strade in prossimità dell’area per migliorarne l’accessibilità. A lavori ultimati il parco avrà un bel percorso salute e benessere, per stare all'aria aperta, fare fitness e ritemprare corpo e spirito.

