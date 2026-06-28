Cambio di guida al Rotary club Bosa con la tradizionale cerimonia del passaggio della campana fra il nuovo presidente e quello uscente. In sostituzione di Angela Deriu è stato infatti nominato Gianfranco Attene, 56 anni, imprenditore di Cuglieri operante nel settore dell'edilizia e già assessore provinciale a Oristano. All'evento erano presenti il ​​segretario distrettuale Francesco Sussarellu mentre le istituzioni locali erano rappresentate dal presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Pinna e dall'assessore comunale Marco Naitana.

"È stata una bellissima serata di amicizia - sottolinea il neo presidente Attene -. Il motto scelto per il mandato è creiamo un impatto duraturo".

Il nuovo direttivo è già operativo: vicepresidente Daniela Brundu, segretario Roberto Deiana, segretario operativo Giovanni Piras, tesoriere Vanda Ruggiu. Prefetto è invece Mario Senes, consiglieri Amalia Santona e Guglielmo Machiavello. Il presidente entrante è Paolo Cadoni. "Come programma percorriamo la linea già tracciata - spiega Attene - con al centro del lavoro tre direttrici, etica e legalità, salute e prevenzione, cultura e tecnologia. Temi su cui intendiamo rafforzare progetti con scuole, associazioni e istituzioni tra Planargia e Montiferru occidentale.

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