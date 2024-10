La giunta comunale di Bosa, su proposta dell’assessora Maura Marongiu, ha deciso di aderire al programma “LavoRAS” dell’annualità 2024 e più precisamente alla misura “Cantieri”, indicando anche i settori di intervento.

Secondo quanto stabilito dall’esecutivo Marras, si interverrà attraverso progetti di manutenzione ordinaria per realizzare «interventi di valorizzazione degli spazi pubblici al fine di ospitare attività di carattere sociale, edifici del patrimonio pubblico sia in uso o in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione culturale ed economico».

Attenzione anche al rifacimento di marciapiedi e a manutenzione, viabilità e reti tecnologiche, nonché a interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a soluzioni abitative per famiglie in difficoltà. e strutture per anziani.

Un occhio di riguardo anche per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, in particolare la scuola d’infanzia.

Il piano sarà attuato mediante cooperativa di tipo B.

© Riproduzione riservata