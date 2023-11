È davvero quanto mai attuale dopo i tragici fatti nazionali l'adesione dell'amministrazione comunale di Bosa al progetto “Non solo un simbolo” che culminerà sabato 25 novembre con la benedizione di una panchina colorata di rosso, situata in Corso Vittorio Emanuele.

Ad organizzare l'evento l'assessora Paola Pintus, che ha ideato la manifestazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indetta dall'Associazione Scarpetta Rossa. Il programma prevede alle 10.30 il ritrovo dei partecipanti in Piazza Monumento, da dove ci si muoverà in corteo per il Corso dove oltre a scoprire la panchina colorata di rosso, ci saranno gli interv enti del sindaco Piero Casula, della stessa assessora Paola Pintus e degli studenti delle scuole cittadine che leggeranno alcune loro riflessioni personali. Il Coro di Bosa animerà poi la serata con alcuni brani dedicati alla ricorrenza.

Della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si parlerà invece in Consiglio comunale considerato che il tema è inserito al primo punto all'ordine del giorno della riunione che si terrà venerdì 24 novembre alle 15.30, con i consiglieri che dedicheranno i loro interventi alla sensibilizzazione verso il grave problema degli abusi fisici e psicologici sulle donne.

© Riproduzione riservata