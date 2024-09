Inizio di anno scolastico posticipato a venerdì 13 settembre per i gli studenti bosani che frequentano le scuole medie. Una ordinanza firmata il 10 settembre dal sindaco Alfonso Marras fa slittare infatti di qualche giorno l’avvio delle lezioni. “Dovendo provvedere ad alcuni lievi interventi e sistemazioni legate al trasloco dalla ex media n.2 – afferma il sindaco - si è reputato necessario, posticipare l’avvio dell’attività didattica delle Scuole secondarie di primo grado presso i locali della scuola “G. Biddau”.

Alunni, corpo docente e personale Ata, si riapproprieranno dunque della scuola a dieci anni dalla chiusura. L’ edificio scolastico riapre i battenti dopo che nel 2014 fu interdetto l’utilizzo del caseggiato e le classi trasferite nei locali dell’ex media n.2 in viale Alghero. “Gli interventi eseguiti sullo stabile in questione – evidenzia il sindaco. hanno portato all’ottenimento delle certificazioni che consentono l’accesso e lo svolgimento delle lezioni in condizioni di sicurezza”.

Per i lavori di riqualificazione dell'istituto sono stati spesi complessivamente 370 mila euro.

© Riproduzione riservata