In riferimento alla pubblicazione dell’articolo su L’UnioneSarda.it, dal titolo “Arborea, il consigliere Cera all'Agenzia Laore: «Mostri i documenti sulle terre concesse a Bonifiche Ferraresi” si ritiene indispensabile chiederne la rettifica perché quanto riportato non corrisponde a verità.

In particolare, l’articolo comparso sul quotidiano UnioneSarda.it riporta: «Vogliamo che Laore mostri i documenti sulle terre di Arborea concesse a Bonifiche Ferraresi, per un totale di 400 ettari». Chi alza la voce è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Emanuele Cera, che 5 mesi fa aveva presentato una richiesta formale all’Ente, esattamente il 7 giugno scorso, rimasta però inascoltata. Ecco perché Cera ora è pronto a chiedere l’intervento della presidente Alessandra Todde fino ad arrivare al Tar. Cera esprime profonda preoccupazione: «Questa grave omissione è inaccettabile e mina profondamente il principio di trasparenza e di corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche – dichiara - Non è tollerabile che un consigliere regionale venga privato della possibilità di accedere a documenti necessari per l'espletamento del proprio mandato. È nostro diritto e dovere vigilare sulla gestione della cosa pubblica» [...]. Tale affermazione non è corretta, l’Agenzia Laore ha, infatti, risposto con nota del 28.06.2024, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti, alla richiesta di accesso presentata dall’Onorevole Cera il 6.06.2024 e acquisita al prot. Laore il 7.06.2024. Tale risposta, corredata di tutta la documentazione richiesta, è stata trasmessa all’Onorevole Cera e portata a conoscenza del Presidente del Consiglio regionale e dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. L’Agenzia, pertanto, ha agito nel pieno rispetto del principio di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, non ha esercitato alcun ostruzionismo, non ha perpetrato alcuna omissione, non è rimasta inerte a fronte della legittima istanza e non ha mai ricevuto alcun sollecito a provvedere, da parte dell’Onorevole Cera.

