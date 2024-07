La Festa dell'Emigrato per tutti i bonarcadesi che sono lontani e che conservano gelosamente un legame stretto con gli affetti del paese Natale.

Domani sera, sabato 13, a partire dalle 20 nel Parco di Ortu Mannu, la festa di comunità che vedrà bonarcadesi emigrati in vacanza ritrovare gradevolmente parenti e amici, scambiare chiacchiere piacevoli, godersi il convivio e una serata di musica con Gianni Ore alla fisarmonica e Totore Chessa all'organetto.

Festa di comunità, occasione anche per mettere in mostra l'artigianato locale con la creazione dei cestini sardi e la realizzazione del formaggio dalle sapienti mani degli allevatori bonarcadesi. Divertimento assicurato anche ai bimbi con lo spazio giochi dedicato.

Il sindaco Annalisa Mele e la Pro Loco: « la festa per tutti gli emigrati di Bonarcado che sono partiti per cercare un futuro migliore, lontano dalla Sardegna. Si sono distinti, con impegno e sacrificio nel lavoro e nelle comunità di adozione. Tanti, di rientro in paese, hanno portato la ricca esperienza maturata fuori, valorizzando così le maestranze in tutta la Sardegna. Rappresentano per la nostra comunità una ricchezza culturale».

L’evento è organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione della Parrocchia, dei pastori e macellai e il patrocinio del Comune.

