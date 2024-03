Acqua torbida nella rete idrica comunale a causa delle abbondanti piogge. Immediata l'ordinanza del sindaco Annalisa Mele di divieto di utilizzo per scopi alimentari, rivolta a tutta la cittadinanza.

Le precipitazioni sostenute di questi giorni hanno causato infiltrazioni di microparticelle nell'acqua immessa nell'acquedotto comunale, rendendola non potabile. Dai punti di erogazione e dai rubinetti delle case infatti fuoriesce acqua torbida e non conforme all'uso alimentare.

In via cautelativa il primo cittadino ha emanato ordinanza di divieto di utilizzo, fatto salvo l'uso domestico e per l'igiene personale, fino a che i parametri microbiologici non torneranno conformi alla norma.



