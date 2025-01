Rientrato l’allarme bomba a Oristano.

Dopo l’intervento degli artificieri del Genio Guastatori di Macomer, sono state riaperte le strade del centro storico chiuse dopo il rinvenimento di un ordigno bellico all’interno dell’ex Monastero del Carmine, sede dei corsi universitari oristanesi.

Stamattina in una scatola di libri erano state trovate la spoletta di una bomba del 1944 e una pistola Beretta 6.35. Per le operazioni di disinnesco era stato interdetto il traffico nel raggio di 150 metri.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale. Nel pomeriggio si sono aggiunti gli uomini del Genio guastatori di Macomer, un’ambulanza della Croce rossa e il Reparto cinofili della Polizia di stato di Abbasanta che ha setacciato i locali dell’ex monastero ed escluso la presenza di altri esplosivi.

Il sindaco Massimiliano Sanna aveva emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione nelle strade limitrofe, disponendo il divieto di transito e sosta in alcune aree centrali di Oristano. Con il completamento delle operazioni di messa in sicurezza, la Polizia locale ha disposto la riapertura delle strade chiuse e la circolazione è tornata alla normalità.

