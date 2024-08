Disagi in via di risoluzione per i cittadini del Barigadu. Da lunedì 5 agosto riprenderà infatti il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti. Era stato sospeso diversi mesi fa, comportando inevitabilmente problemi per quanti necessitavano di smaltire questa tipologia di rifiuti. A monte problemi gestionali nel ritiro dei rifiuti che necessitavano di essere ulteriormente differenziati per tipologia e gli ecocentri del Barigadu non avevano la possibilità di prevedere quattro cassoni differenti a seconda del rifiuto conferito.

«Era necessario ripartire, ancora di più in questo momento in cui, con il rientro degli emigrati nei nostri paesi, aumenta l’esigenza di smaltire rifiuti ingombranti – commenta Serafino Pischedda, presidente dell’Unione del Barigadu che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per i centri del Barigadu -. Ora i nostri ecocentri opereranno in maniera differente, con dei giorni specifici in cui conferire determinate tipologie di ingombranti».

Prevista dunque una variazione d’orario. A Samugheo l’ecocentro aprirà il lunedì e il sabato dalle 10,30 alle 14,30 , ma solo il giovedì dalle 12 alle 14,30 verranno ritirate tutte le tipologie di ingombranti. A Neoneli apertura il lunedì e il sabato dalle 8 alle 10, ma solo il venerdì dalle 15 alle 16 si ritirano tutti gli ingombranti. Ad Ardauli apertura il martedì e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30, ma ritiro di tutti gli ingombranti solo il mercoledì dalle 15 alle 16. A Sorradile si apre il lunedì e il sabato dalle 8 alle 10, ma per gli ingombranti solo il venerdì dalle 14 alle 15.

