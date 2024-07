È ripartita, anche a Baressa, l’iniziativa “Bibliotecario per un giorno”. L’attività è nata da un’idea del Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo, del quale fa parte anche la struttura di Baressa, per provare l’esperienza da bibliotecario o bibliotecaria per un giorno. Tutti gli utenti, dai 6 ai 100 anni, avranno la possibilità di affrontare questa avventura. Per partecipare si possono richiedere le informazioni e prenotare contattando la Biblioteca di via Is Tellais 4 negli orari di apertura al pubblico. Il periodo in cui si svolgerà l’iniziativa va da metà luglio fino al 7 settembre. “L'obiettivo – fanno sapere dalla Biblioteca - è quello di far conoscere, agli interessati, il bellissimo e misterioso mestiere del bibliotecario. Chi parteciperà potrà, per un giorno, imparare e svolgere le mansioni che contraddistinguono questo mestiere”.

