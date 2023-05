Domenica 4 giugno, a Baressa, appuntamento con la “Giornata Ecologica”.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco “Sa Mendua” con il patrocinio del Comune, vedrà i cittadini impegnati per ripulire il paese e rendere il territorio più accogliente e vivibile. Non solo, sarà anche occasione per stare insieme e socializzare.

Il programma prevede, alle 9.30, la partenza dalla sede della Pro loco, in piazza Municipio. Il percorso farà tappa a “Funtana Bella”, “Su Strintu” degli ulivi secolari, Atzeni, Anta e Marrogali. Alle 11 la messa nel parco di “Marrogali”; alle 12 aperitivo e, a seguire, il pranzo. Alle 15 balli sardi con il fisarmonicista Ignazio Mura e alle 16 lo spettacolo di magia. Durante la giornata presenti anche le associazioni “Verde Antico” e “Avis Baressa”, il centro di educazione ambientale di Baressa e il Corpo Forestale.

«Invitiamo tutti i cittadini – commentano il sindaco Mauro Cau e la presidente della Pro loco Valeria Scintu - a trascorrere una bella domenica in compagnia, che dimostrerà l’attaccamento alla propria comunità».

