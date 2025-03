Buche e strade dissestate e cittadini che si lamentano e bussano le porte del Comune. Succede a Baratili San Pietro, dove i residenti sono in attesa di vedere alcuni interventi importanti di riqualificazione delle strade urbane annunciati tempo fa. I tempi però si allungano, ma arrivano le spiegazioni.

“Relativamente alle tempistiche di realizzazione giova precisare che l'amministrazione comunale, al fine di ottenere un risultato soddisfacente e duraturo, ha richiesto ed ottenuto da Enel distribuzione - Abbanoa e Fibercop la realizzazione preventiva di lavorazioni già previste e la realizzazione di lavorazioni non previste - fanno sapere dal Comune - Queste lavorazioni, pur comportando un leggero ritardo nella realizzazione degli interventi, consentiranno di evitare tagli stradali ed interventi significativi alla sede stradale successivi alla bitumazione e l'eliminazione di alcune infrastrutture Enel che incidono negativamente su strade e marciapiedi”.

A Baratili sono stati già previsti programmati, progettati, finanziati e anche appaltati diversi interventi come la riqualificazione di via Colombo, piazza Cimitero e via Papa Giovanni grazie a un investimento di 360 mila euro. In programma anche la bitumazione delle vie Indipendenza , Lussu, Siotto Pintor, Angioy, D'Annunzio, De Gasperi e altri tratti minori. Con un investimento complessivo di 285 mila euro. Ma verrà eseguita anche la bitumatura completa di via Foscolo: totale dell'investimento 200mila euro.

© Riproduzione riservata