«Perché i bagni che si trovano all’interno del cimitero comunale di Cabras sono chiusi?». A chiederlo è il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Andrea Abis.

«Come è noto il cimitero è frequentato quotidianamente da molte persone, tra cui anziani, cittadini con disabilità o problemi di salute e familiari che si trattengono a lungo in visita ai propri cari», si legge nel documento.

L’assenza di bagni fruibili comporta numerosi disagi: difficoltà per chi ha esigenze fisiologiche urgenti o frequenti, l’impossibilità per le persone con disabilità di usufruire di servizi adatti e visite abbreviate o interrotte. «Ma non mancano nemmeno episodi di disagio - prosegue- che ledono la dignità personale e il decoro del luogo».

Manca sottolinea che la chiusura di un servizio essenziale in un luogo di raccoglimento come il cimitero risulta incomprensibile e inaccettabile. Per questo chiede quali siano le motivazioni, se e quando è previsto il ripristino della piena funzionalità dei servizi igienici e se l'amministrazione intende attivarsi tempestivamente per garantire una soluzione concreta. Le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio comunale.

