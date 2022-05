Incidente stradale sulla statale 131, all’altezza del chilometro 79.

Un’auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. La sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso nel pomeriggio.

Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale del Comando, che ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e l’auto.

Il conducente, all’arrivo della squadra, era già fuori dalla vettura.

Sono intervenuti anche un’autoambulanza, polizia stradale e operatori Anas per quanto di loro competenza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata