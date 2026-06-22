Insediamento per il neo Consiglio comunale di Assolo scaturito al termine di una sfida democratica molto accesa considerato che i circa 300 elettori potevano scegliere su ben tre liste. La sindaca Antonietta Sedda dopo aver giurato, ha comunicato la composizione della Giunta. Agostino Sedda è il vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici e patrimonio, mentre Chiara Usai Osaro è l’assessora alle Attività produttive, Emanuele Perra assessore alle Politiche Sociali. Del gruppo di maggioranza “Assolo per un domani” fanno parte della assemblea civica anche i consiglieri Davide Boi, Franco Arcadu, Giovanni Obili e Mauro Deias. Per la minoranza l'ex sindaco Giuseppe Minnnei e Ylenia Piras del gruppo “ Per assolo” , Maria Giovanna Cambuli della lista “Vivere Assolo”.

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