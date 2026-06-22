 Insediamento per il neo Consiglio comunale di Assolo  scaturito al termine di una sfida democratica  molto accesa considerato che i  circa 300 elettori potevano scegliere su ben tre liste. La sindaca Antonietta Sedda  dopo aver giurato, ha comunicato la composizione della Giunta.  Agostino Sedda è il vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici e patrimonio, mentre Chiara Usai Osaro  è l’assessora alle Attività produttive, Emanuele Perra assessore  alle Politiche Sociali. Del gruppo di maggioranza “Assolo per un domani” fanno parte della assemblea civica anche   i consiglieri  Davide Boi, Franco Arcadu, Giovanni Obili e  Mauro Deias. Per la minoranza  l'ex sindaco Giuseppe Minnnei e Ylenia Piras  del gruppo “ Per assolo” ,  Maria Giovanna Cambuli della lista  “Vivere Assolo”. 

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