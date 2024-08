Le associazioni di Ardauli potranno contare su un anticipo del 75 per cento sui contributi erogati dal Comune. È stato deciso dal Consiglio comunale su proposta della minoranza che ha chiesto al gruppo alla guida del paese di modificare la scelta prevista dal nuovo regolamento, secondo cui si doveva corrispondere come anticipo solo la metà del contributo.

«Già le associazioni fanno fatica, non penalizziamole ulteriormente», ha detto Roberto Putzolu per l’opposizione. Pochi minuti di consultazione e alla fine la proposta è stata accolta. Nel regolamento anche la scelta di suddividere le associazioni in tre aree: religiose, sportive e culturali. Previsto un bonus per chi collaborerà con il Comune per realizzazione eventi e manifestazioni.

Astensione della minoranza invece sulla ratifica di una variazione al bilancio e così per un debito fuori bilancio di poco più di mille euro dovuto ad un calcolo errato dell’Iva da applicare su delle forniture. Altra astensione sull’assestamento al bilancio: sono stati impiegati 200mila euro dell’avanzo per il completamento degli interventi alla comunità alloggio.

A fine seduta il capogruppo della minoranza ha chiesto che nel prossimo Consiglio vengano approfonditi alcuni temi: banca del tempo, comunità alloggio, case accoglienti, ostello della gioventù.

