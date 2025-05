Non solo in Comune. Ora chi vorrà potrà sposarsi anche all’interno della “Villa del Presidente”, in corso Roma, uno dei più significativi esempi dell’architettura storica di Arborea e tra le prime strutture dell’agglomerato urbano della città.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale che da tempo era al lavoro per individuare immobili di particolare interesse storico, architettonico, ambientale o artistico, anche di proprietà privata, in cui costituire uffici separati di stato civile da destinare alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione di unioni civili.

Al bando è pervenuta un'unica istanza presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Arborea, la quale ha dichiarato la propria disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito al Comune una porzione della “Villa del Presidente”, precisamente l’area esterna del sito per un totale di 2mila e 300 metri quadrati per i prossimi tre anni.

Il Comune ha ovviamente accettato la disponibilità approvando l'istituzione di un Ufficio separato di Stato Civile. La documentazione è stata inviata anche al prefetto di Oristano.

© Riproduzione riservata