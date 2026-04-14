La corsa per occupare la poltrona più ambita del Comune dovrebbe essere a tre. Al momento, però, chi si è fatto avanti è solo uno. Ad Arborea, Luca Montisci, capogruppo di minoranza, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. II prossimo giugno. Il gruppo che lo sosterrà lo ha eletto all'unanimità come capolista. Montisci, 30 anni, nella vita carabiniere, spiega il motivo della sua decisione: «Sono profondamente onorato e grato alla squadra che ha creduto in me», spiega Montisci, che negli ultimi 5 anni di mandato è stato firmatario di tantissime interrogazioni rivolte alla Giunta, «metto a disposizione della comunità la mia esperienza amministrativa e il mio senso delle istituzioni, con l'obiettivo di costruire un'amministrazione seria, trasparente e in grado di dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo lavorato con impegno per costruire un gruppo di persone valide e crediamo fortemente nel nostro progetto di rinnovamento».

Luca Montisci parla poi di un «progetto amministrativo ambizioso, fondato su partecipazione, confronto, legalità e sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di ripristinare centralità e fiducia all'azione pubblica».

Nelle prossime settimane verranno presentati i punti programmatici ei componenti della squadra che affiancheranno Luca Montisci in questo percorso. Stando alle indiscrezioni, Montisci dovrà vedersela con l'attuale sindaca Manuela Pintus, che però non ha ancora dichiarato la sua candidatura. La terza lista dovrebbe invece essere guidata da Valeria Manca, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Arborea.

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