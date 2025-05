Nel territorio di Arborea sono risultate positive alla West Nile (Febbre del Nilo) alcune cornacchie abbattute. Così ha riferito la Asl di Oristano al Comune in seguito alle analisi di laboratorio eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Da qui la decisione della sindaca Manuela Pintus, su proposta dell'azienda sanitaria, di emanare un'ordinanza per l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura di zanzare, a tutela quindi della salute pubblica.

Il Comune ordina agli Enti competenti in materia di sanità pubblica di potenziare l'informazione affinché le persone che vivono o lavorano nell'area interessata adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare ma anche di intensificare le attività di bonifica e di igiene ambientale. E poi di collaborare per il posizionamento delle trappole per la ricerca entomologica nelle sedi indicate dall'Istituto Zooprofilattico e dal Servizio veterinario della Asl di Oristano. Poi anche di collaborare con la Provincia di Oristano e con il Comune per tutte le operazioni connesse alle operazioni di disinfestazione e di lotta agli insetti vettori. La sindaca ai cittadini e agli operatori commerciali del paese consiglia invece di non abbandonare neanche temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa ristagnare acqua in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare.

© Riproduzione riservata