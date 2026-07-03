Approvati tariffe e Piano economico finanziario della Tari sia a Boroneddu che a Soddì. Entrambi i centri hanno il servizio di raccolta dei rifiuti gestito dall’Unione dei Comuni del Guilcier e quest’anno si è registrata una diminuzione dei costi a seguito delle premialità ottenute con la raccolta differenziata.

In particolare a Boroneddu si pagheranno 19.862 euro a fronte dei 22.966 dell’anno 2024/2025, a Soddì 18.106 rispetto ai 20.844 euro del precedente anno. A Boroneddu è stato il commissario Pietro Caria a dare il via libera alla delibera del Piano finanziario. Approvate anche le tariffe divise per tipologie: utenze domestiche e utenze commerciali.

A Boroneddu si è provveduto a definire anche le scadenze che i cittadini avranno per il pagamento del tributo. Tre le rate individuate dal commissario. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 ottobre la terza il 30 novembre. I contribuenti potranno versare la tassa anche in un’unica soluzione entro il 31 ottobre.

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