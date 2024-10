C’è anche Siamanna tra i comuni che prenderanno parte all’indagine Istat sulle Forze di lavoro. Dallo scorso mese di luglio sono iniziate le rilevazioni su un campione di famiglie, e tra queste anche quelle del piccolo comune ai piedi del Monte Arci. A partire dai giorni scorsi le “famiglie campione” hanno ricevuto o stanno ricevendo le lettere dell’Istituto Nazionale di Statistica per sensibilizzare alla collaborazione con la rilevatrice incaricata di svolgere i questionari a domicilio.

L’indagine fornirà, a livello europeo, i dati standardizzati sull’occupazione e la disoccupazione, in modo tale da conoscere in modo approfondito la situazione lavorativa del Paese e poter intervenire più efficacemente con politiche sociali ed economiche mirate. Per maggiori informazioni, gli utenti potranno contattare il numero verde gratuito Istat (800.950.401) o visitare il sito dell’Istituto (www.istat.it/it/forze-lavoro).

© Riproduzione riservata