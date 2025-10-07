«Chiedo chiarimenti urgenti e lo scongiuro del proseguo del blocco delle attività». Sono le parole del consigliere regionale Emanuele Cera, Fratelli d’Italia, che interviene su ciò che sta accadendo da alcuni giorni a Simaxis, e cioè il blocco di alcune attività da parte dell'associazione Soccorso Volontari paralizzata in seguito a una controversia con Abbanoa.

A causa di un provvedimento c'è stato infatti il blocco della disponibilità dei fondi, una decisione che ha congelato tutte le risorse economiche necessarie per l'ordinaria operatività. «Tale situazione - afferma Cera - se dovesse protrarsi a lungo, rischia di compromettere pesantemente l'assistenza ad anziani, malati e soggetti fragili nella Bassa Valle del Tirso. Alla luce di ciò ho trasmesso una richiesta urgente di informazioni agli assessori regionali dei Lavori Pubblici e della Sanità, al fine di sollecitarne l’intervento. Ritengo doverosa la presa di posizione politica e istituzionale dei vertici regionali. Non si può accettare che una associazione di volontariato, che eroga servizi essenziali, in un momento così delicato come quello che attraversa la sanità in Sardegna, venga messa in ginocchio da un contenzioso che si ripercuote sulla salute dei cittadini, già vulnerabili. Ho pertanto ritenuto di dover intervenire per chiedere alle autorità competenti di acquisire rapidamente le informazioni ufficiali e valutare possibili interventi straordinari, da assumere nei confronti della popolazione coinvolta».

