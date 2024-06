La speranza è quella di abbattere le liste d’attesa. All’Ospedale San Martino di Oristano dal prossimo mese di luglio entreranno in servizio due nuovi specialisti, il primo in Otorinolaringoiatria e il secondo in Pneumologia, che permetteranno di potenziare le prestazioni offerte dalle due strutture. L’otorinolaringoiatra Marco Vinci supporterà il medico già in servizio, il dottor Andrea Melis, andando ad arricchire l’offerta della Struttura semplice dipartimentale di Otorinolaringoiatria, un servizio di nuova istituzione nel nosocomio oristanese, che ha fatto il suo esordio lo scorso 1 febbraio. L’arrivo del nuovo professionista non solo permetterà di ampliare il ventaglio delle prestazioni ambulatoriali per la diagnosi e la cura delle patologie del naso, della bocca e delle orecchie, come prime visite e controlli, endoscopie ed audiometrie, ma permetterà soprattutto di potenziare l’attività chirurgica effettuata in day surgery. E sempre dal prossimo mese di luglio ci sarà la dottoressa Chiara Scala, che affiancherà il collega Alessandro Sassu. Anche in questo caso, grazie all’assunzione della nuova pneumologa sarà possibile potenziare l’attività ambulatoriale, in particolare quella endoscopica e diagnostica, e garantire la consulenza specialistica ai diversi reparti ospedalieri.

