Alta Marmilla in festa per lo straordinario traguardo di longevità raggiunto da Verina Olla, orgogliosamente cittadina alerese. L'arzilla ultracentenaria ha spento 102 candeline circondata idealmente dall'affetto di tutto il paese. Familiari, amici e parenti si sono stretti attorno alla nonnina, simbolo di tenacia e memoria storica.

Tzia Verina, come tutti la chiamano con affetto, non si è mai sposata, dedicando la sua vita alla sartoria e al ricamo, arti che ha coltivato con passione e maestria.Ma il suo cuore batte soprattutto per le api, passione trasmessa dal padre Luigi nel dopoguerra.

Un amore che ha trasformato in competenza, tramandando segreti e tecniche al nipote Luigi Manias, oggi apicoltore affermato. La sua storia è intrecciata con quella del territorio, fatta di lavoro, dedizione e silenziosa operosità.

Le rende omaggio anche il sindaco Francesco Mereu, che sottolinea «l'importanza di avere in paese persone cos￬ avanti negli anni, che rappresentano l'esperienza e il sapere della nostra comunità».

Un compleanno che diventa occasione per celebrare la memoria, le radici e il valore delle generazioni che hanno costruito il presente.

© Riproduzione riservata