Nuove opportunità di sviluppo nel settore rurale per il Guilcier. Se ne parlerà venerdì 24 a Paulilatino nel corso del seminario “Cibo, identità e paesaggio. Gli sportelli rurali per nuove opportunità di sviluppo”. E questa sarà anche l’occasione per inaugurare lo Sportello rurale dei Comuni di Paulilatino (capofila), Aidomaggiore, Bauladu, Milis e Norbello.

La partecipazione nel 2023 ad un bando dell’Anci, in accordo con la Regione, trova dunque ora modo di concretizzarsi. Un’opportunità alla quale crede fortemente l’assessora all’Agricoltura di Paulilatino Antonella Casula, supportata dagli altri amministratori e dall’agronomo Corrado Fenu. «L’auspicio – spiega Casula - è dare un servizio per le comunità e per il mondo agropastorale dei cinque Comuni aderenti, ma non solo. La programmazione, in fase di perfezionamento, è ambiziosa e prevede il coinvolgimento dei rappresentanti del settore agricolo, delle imprese e delle scuole del distretto. Il passaggio delle competenze dalle vecchie alle nuove generazioni rappresenta infatti una occasione senza eguali per la salvaguardia del comparto e delle radici storico identitarie custodite da generazioni di agricoltori e allevatori».

Lo scorso aprile Simone Cuccuru, agronomo selezionato dall’Anci per la gestione dello sportello, ha avviato le attività di consulenza, dando inizio agli incontri con gli imprenditori locali del comparto. Venerdì 24, alle 10,30 presso la sala multimediale (sede storica del Caseificio Paulese) l’avvio dell’agenda di animazione territoriale a sostegno del settore agricolo e del legame fra il territorio, cibo e prodotti tipici come la Fresa e il Casizzolu, fiori all’occhiello del comparto lattiero caseario.

Giuseppe Pulina dell’Università di Sassari si soffermerà sulle potenzialità agro alimentari del Guilcier mentre Anna Nudda, del Dipartimento di Agraria dello stesso ateneo, descriverà il valore nutrizionale di questi prodotti. Previsti gli interventi dei sindaci coinvolti, dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gian Franco Satta, e dei rappresentanti dell’Anci.

