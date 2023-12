All’ospedale San Martino di Oristano è arrivato il primo impianto di sterilizzazione d’emergenza in Sardegna. I nuovi macchinari sono stati inaugurati nel nosocomio oristanese e sono inseriti in un appalto più ampio che riguarda il servizio di sterilizzazione e la fornitura di strumenti chirurgici in tutte gli ospedali dell’Isola.

Il punto di sterilizzazione sarà utilizzato nelle sale operatorie in situazioni di emergenza, perché il servizio in situazioni normali è esternalizzato nella sede della “Demisterilis” di Santa Giusta, che si è aggiudicata questo appalto tutte le Asl sarde.

«Abbiamo fatto una gara aperta e aggiudicato un appalto complessivo, che prevede il servizio di sterilizzazione e la fornitura a noleggio di strumentario chirurgico, che per la sua parte esecutiva sarà gestita dalle singole aziende sanitarie locali», spiega Tania Ruiu, responsabile unico del procedimento per Ares.

C’è soddisfazione nel blocco operatorio del San Martino: «Ora possiamo contare anche sulla sterilizzazione in emergenza, una garanzia di sicurezza in più per i pazienti e per i nostri operatori», spiega la dottoressa Olga Porcu, coordinatrice del blocco operatorio dell’ospedale di Oristano.

(Unioneonline)

