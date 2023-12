Ad Aidomaggiore si punta a creare nuove occasioni di lavoro e ad offrire servizi per il territorio.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Virdis ha infatti aperto il bando per dare modo di presentare delle manifestazioni d’interesse per riaprire l’ex locale Laguna, realizzato in località Scala ‘e Conzos, a ridosso della 131 Dcn. Il locale adibito a bar e punto ristoro è chiuso da una ventina d’anni.

La precedente Amministrazione aveva acquisito dalla Regione lo stabile e adesso si punta a riaprirlo.

«Spero ci sia qualcuno interessato a prenderlo in gestione – commenta il sindaco Antonio Virdis -. Noi come Amministrazione comunale stiamo offrendo questa opportunità, poi è chiaro che ci vuole la volontà di farlo e anche mettere in conto di affrontare qualche rischio».

Già sistemati gli impianti idrico ed elettrico, come anche gli infissi. Le domande per prendere in gestione l’ex Laguna si ricevono entro l’11 gennaio.

