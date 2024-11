L’Amministrazione guidata dalla sindaca Tina Fadda ad Ardauli spera nelle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo per tradurre in realtà un progetto importante per la piccola comunità del Barigadu.

Per questo, nei giorni scorsi. la Giunta ha approvato la progettualità "Radici antiche: turismo sul territorio di Ardauli tra Storia, Archeologia e Sostenibilità", proposta da Progetti società cooperativa. Un intervento per il quale si stanno chiedendo 90mila euro, mentre se Ardauli dovesse risultare tra i Comuni beneficiari, l’Amministrazione si impegna a compartecipare con 30mila euro.

«Il progetto - spiegano dalla Giunta - promuove un turismo sostenibile, valorizzando i percorsi a piedi e in generale le attrattive locali costituite dall’integrazione tra paesaggio e cultura; intende creare una rete turistica, coinvolge professionalità turistiche per innalzare le competenze nel settore, proponendo un’accoglienza sempre di più alta qualità».

E aggiungono: «Va a creare una rete di ricettività per turisti con disabilità intellettive o fisiche, promuove un turismo esperienziale come opportunità nuova di scoperta grazie ad eventi dedicati ai turisti per entrare a contatto con il territorio e la sua storia, va a destagionalizzare l’offerta turistica, rende accessibile l’esperienza turistica anche attraverso la digitalizzazione».

