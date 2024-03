Durante i consigli comunali era sempre presente, all’ingresso della sala. Questa volta no. Un’assenza che ha fatto rumore, che non è passata inosservata.

A Siamaggiore l'ultima assemblea pubblica è stata dedicata a Pietro Nicola, il vigile morto lo scorso 3 marzo dopo essere precipitato da un cestello mobile mentre stava effettuando dei lavori di potatura nel giardino della sua casa, nella borgata agricola di Pardu Nou.

Durante la seduta del 13 marzo scorso prima c’è stato un minuto di silenzio in ricordo del dipendente del Comune, poi ha preso la parola il primo cittadino Davide Dessì: «Per la prima volta ci troviamo nell’Aula Consiliare senza il nostro caro Pietro. Con gratitudine ricordiamo il suo generoso e costante impegno per la comunità. La sua scomparsa ha lasciato e lascerà un vuoto nei nostri cuori e nelle nostre vite. Pietro non era solo un dipendente del Comune ma una persona straordinaria, un amico che ci ha sempre trasmesso serenità e allegria. Il suo impegno per il benessere del paese continuerà a ispirarci, mentre cercheremo soluzioni per affrontare le nuove sfide che ci attendono.Profondamente commossi e rattristati, ci stringiamo al dolore della famiglia».

