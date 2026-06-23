Pubblico delle grandi occasioni a Samugheo per l’insediamento della nuova Amministrazione comunale. In apertura il sindaco Massimiliano Urru ha dato spazio ai ringraziamenti. Quindi ha aggiunto: “La comunità di Samugheo, attraverso il voto libero e democratico, ha scelto di affidarci, l’onore e la responsabilità di amministrare la nostra comunità nei prossimi anni. Per noi questo rappresenta un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità, che affronteremo con umiltà, impegno, serietà, determinazione e piena consapevolezza del mandato che i cittadini ci hanno affidato. Desidero formulare un sincero augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Pur nella diversità delle idee e dei ruoli che la democrazia assegna a ciascuno di noi, siamo tutti chiamati a rappresentare la stessa comunità e ad operare nell’interesse della comunità di Samugheo”.

Quindi il giuramento e poi la nomina della Giunta. “La distribuzione degli incarichi – ha spiegato il sindaco - non nasce soltanto dall’esigenza di organizzare l’azione amministrativa, ma dalla volontà di valorizzare le competenze, le sensibilità e la disponibilità delle persone che compongono questa squadra. Abbiamo scelto di costruire una Giunta e un sistema di deleghe fondati sulla collaborazione e sul lavoro di gruppo”. Come suo vice Urru ha voluto Gianmarco Pala , che prende anche l’assessorato alle Attività Produttive, Artigianato e Agricoltura. Ilaria Barra è l’assessora alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Matteo Cocco al Bilancio e Tributi, Turismo e Ambiente, Luca Sarai alla Programmazione Territoriale, Turismo e Ambiente.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Lavori pubblici, Cultura e Personale, Date anche deleghe ai consiglieri: Luigi Cossu Decoro urbano, viabilità urbana e rurale, servizi cimiteriali e protezione civile, Francesca Frongia Sanità e prevenzione, politiche della terza età e volontariato sociale, Alessio Cabula Politiche giovanili, Consulta giovanile, Consiglio comunale dei ragazzi e associazionismo, Mattia Mugheddu Sport e associazionismo. Il sindaco ha garantito collaborazione e impegno in Unione dei Comuni del Barigadu, nel Consorzio Turistico Sa Perda e Iddocca, nel Distretto Rurale del Giudicato di Arborea. “Vogliamo essere parte attiva di questi organismi e saremo sempre disponibili al dialogo e alla collaborazione”, ha detto. Stessa cosa con i Comuni del Mandrolisai, Provincia e Regione: “Alle forze di minoranza rivolgo un sincero invito al dialogo e al confronto. Saremo sempre disponibili all’ascolto di ogni proposta utile”, ha chiuso. Urru. Quindi parola ai gruppi consiliari. “Porteremo avanti il nostro ruolo con impegno e valuteremo atto per atto con la massima obiettività. Annuncio che nel corso della legislatura procederemo con la rotazione dei consiglieri che entreranno in Consiglio in modo da far fare a tutti quest’esperienza”, ha spiegato Luigi Todde.

Grazia Loi ha evidenziato: “Lavoreremo per il bene del paese, con spirito di servizio e senso di responsabilità. Svolgeremo la duplice funzione che ci assegna la legge, quella di controllo e garanzia e l’essere propositivi. Ci auguriamo che i lavori del Consiglio possano essere partecipati”. Ha quindi anticipato due richieste che saranno poi formalizzate: uno spazio in municipio per potersi riunire e l’accesso alle credenziali per visionare gli atti. Così Antonella Mugheddu: “Ringrazio il sindaco per l’apertura dimostrata verso la minoranza. Bisogna capire che collaborare significa anche accettare il confronto e le critiche anche se dure”. Marco Loi ha aggiunto: “Lavoreremo con spirito costruttivo e continueremo ad usare i canali social per raccontare il nostro lavoro”.

Il capogruppo della maggioranza Luigi Cossu ha quindi evidenziato. “Auspico in questi 5 anni un confronto duro, ma leale e rispetto reciproco”. In chiusura il vice sindaco Gianmarco Pala: “Faremo in modo che il Comune diventi la casa di tutti, daremo spazio all’ascolto affinché ogni cittadino si senta partecipe e coinvolto. Tutti noi rappresentiamo tutta la comunità”.

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