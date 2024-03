Il Comune di Paulilatino intende candidarsi per la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2024-2025. Per questo nei giorni scorsi la Giunta ha sottoscritto il Patto per la lettura promosso dal Centro per il libro e per la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura che fa capo alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore.

Nella delibera adottata dall’esecutivo Gallus si precisa: «Il Comune di Paulilatino ha tra le sue finalità promuovere la lettura e le attività culturali come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva, favorendo iniziative fondate sulla tradizione storica e locale per poter esercitare una cittadinanza piena e responsabile». Ed ancora: «Tra gli obiettivi promossi dall’Amministrazione vi è la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei principi correlati alla cittadinanza attiva anche attraverso la progettazione di iniziative, quali rassegne culturali, corsi, attività di promozione della lettura, presentazioni o convegni e proiezione di film/documentari correlate alle iniziative medesime». A Paulilatino è attiva la biblioteca comunale, intitolata a “Don Peppino Murtas”, sacerdote, letterato e poeta arrivato a Paulilatino per la sua prima missione pastorale nel 1953, e dove vi restò fino al 1967. La stessa fa parte da tempo del sistema bibliotecario Città Territorio e sono diverse le iniziative proposte nel corso dell’anno.

