Prenderà il via domani, a Palmas Arborea, la settima edizione del Memorial “Zio Elio” di calcio a 5. Fino a venerdì prossimo in campo atleti e mini-atleti per ricordare Elio Minnei, con l’organizzazione dell’associazione “Amici di Elio”.

Nel campetto di calcio a 5, inserito all’interno della zona sportiva dedicata allo stesso Minnei, saranno 10 le squadre, divise in due gironi, che si daranno battaglia nelle gare di qualificazione, a partire dalla serata di domani fino a quella di giovedì (calcio di inizio alle 21.30). Venerdì, con inizio alle 19, spazio al minitorneo per bambini e ragazzi, mentre sabato sono in programma le semifinali e le finali (dalle 21). Al termine del torneo verranno assegnati premi e riconoscimenti a tutte le squadre partecipanti, al capocannoniere, al miglior giocatore e al miglior portiere.

Sarà un momento di divertimento e condivisione, in ricordo di Minnei, figura centrale del mondo sportivo palmarese e, più in generale, del tessuto sociale del paese.

