È stato un attore unico nel panorama italiano e internazionale: Gian Maria Volonté, simbolo di un cinema impegnato e popolare. A novant’anni dalla nascita, l’associazione culturale cinematografica Band Apart gli dedica la rassegna “Un attore contro”. Tre serate per celebrare «una figura intellettualmente rara per la capacità di andare oltre la parte assegnata, Volonté è testimone di unʼepoca in continua trasformazione - ricordano gli organizzatori – Non sceglie mai ruoli banali, dagli spaghetti-western al cinema sociale, dall’immedesimazione con anarchici, industriali, statisti, criminali (Vanzetti, Mattei, Moro, Lucky Luciano) all’impersonificazione delle creature di Sciascia».

La locandina della rassegna di Band Apart (foto concessa)

Si parte martedì alle 20.45 nella sede di via Canalis con la proiezione de "Il terrorista” (1963) di Gianfranco De Bosio; martedì 9 ecco “Todo modo” (1976) di Elio Petri e infine il 16 “Una storia semplice” (1991) di Emidio Greco.

