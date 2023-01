«Un ambizioso progetto pensato per la valorizzazione del paese e che porterà indubbi benefici per la qualità della vita dell'intera comunità e del territorio». È molto soddisfatto il sindaco di Neoneli Salvatore Cau nell'annunciare l'avvio dei lavori per la realizzazione del parco urbano, con investimento dell'amministrazione comunale di 400mila euro attraverso la contrazione di un mutuo.

«Come da progetto - evidenzia il sindaco - troveranno spazio un campo per il padel, un circuito-fitness per gli adulti, due aree gioco a misura per i più piccoli, un polmone verde per l'aggregazione e la socializzazione». L' area interessata alle opere è quella Carragu, prescelta per il nuovo impianto destinato alle attività ludiche e sportive. Le risorse utilizzate sono arrivate grazie alla convenzione con il Credito Sportivo definita a dicembre del 2021 con un mutuo ventennale a tasso zero.

«Il parco urbano - sottolinea Cau - è un'opera fondamentale al fine di accrescere l’offerta dei servizi primari destinati alla cittadinanza, con la struttura studiata per soddisfare le esigenze legate al tempo libero di una fascia di utenza il più possibile eterogenea. Ci saranno anche gli spazi inclusivi per i disabili. Importante novità anche quella del campo da padel, sport che sta calamitando l'attenzione di tanti. Siamo soddisfatti che sia il primo campo a disposizione del paese, del Barigadu e non solo».

