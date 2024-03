Tutto pronto e paese vestito a festa per la ventunesima edizione della “Sagra della zipula”, zipuas a bentu, che domenica 17 marzo richiamerà a Narbolia migliaia di persone, attratte da un appuntamento che ogni anno cresce per qualità delle produzioni proposte e arricchita dai tanti eventi collaterali.

La manifestazione, promossa dalla Pro Loco con il sostegno di Comune e Regione, propone un intenso programma che animerà l’intera giornata. Il momento clou sarà alle 15.30 con la degustazione delle zipole e altre fritture della ricca tradizione isolana dei paesi: Orune, Sarule, Ottana, Fluminimaggiore, San Vero Milis, Bonarcado, Seneghe, Nurachi, Cuglieri, Ovodda e Marrubiu. La serata sarà accompagnata dalla musica in via Garibaldi e dall’intrattenimento in Piazza Regina Margherita con Giacomo Crobu all’organetto e Francesco Fais alla voce. Alle 16.30 inoltre spazio alle maschere tradizionali sarde con l'esibizione dei Boes e Merdules di Ottana.

Nella mattinata, invece, alle 9 si parte con una escursione (partenza da via Umberto) con una visita ai siti archeologici e alle chiese a cura dell'associazione Tocoele e della parrocchia, guidata da Domenico Putzolu. Alle 11 uno Show cooking con Pina “La cucina di Pippi” e la preparazione dolci tipici con sa pasta violada.

Seguirà l’apertura degli stand artigiani nel centro storico e dei punti di ristoro in Piazza Regina Margherita.

© Riproduzione riservata