Doppio incontro dedicato alla promozione della legalità a Morgongiori e Mogorella. Entrambi gli appuntamenti sono in programma venerdì. A Morgongiori, il Comune, alle 19, negli spazi della sede del Centro di Educazione Ambientale del paese, in via Monte Arci, ha previsto il primo incontro, aperto alla cittadinanza, nel quale verrà presentato il progetto, che si svolgerà in collaborazione con la dottoressa Monia Podda.

Lo scopo è quello di promuovere la legalità come strumento per vivere insieme e meglio all’interno della comunità. Gli argomenti trattati con l’esperto verteranno sui diritti e i doveri, ma anche su etica, rispetto e libertà. Sarà il primo di un ciclo di incontri. Gli organizzatori comunicheranno le date dei prossimi appuntamenti nelle prossime settimane nel quale saranno protagonisti i bambini e gli adolescenti del complesso scolastico di Ales. A Mogorella, invece, proseguono gli incontri dedicati all’educazione alla legalità rivolti a genitori e comunità educante.

Dopo i primi 4 appuntamenti, tenuti tra la fine di febbraio e il mese di aprile, venerdì è in programma il quinto evento coordinato dal Dottor Lorenzo Braina, pedagogista esperto nel campo dell’educazione. La conferenza educativa è intitolata “Gli Ammutinati – Genitori praticanti alla sfida delle adolescenze”. Dalle 17, negli spazi del Salone Parrocchiale di via San Lorenzo, l’ingresso sarà libero e gratuito. Il ciclo, organizzato dal Comune di Mogorella, prevede un totale di sei incontri.

© Riproduzione riservata