Rinviata per il maltempo qualche settimana fa, si terrà a Modolo sabato e domenica l’attesa manifestazione "Borgo in mostra", con il piccolo ma accogliente centro della Planargia che si metterà in vetrina per offrire il meglio delle sue tradizioni, produzioni artigianali, culturali ed enogastronomiche. Tutto è pronto per ospitare l’iniziativa che richiamerà come sempre tante persone che arriveranno da ogni parte della Sardegna.

Manifestazione promossa in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo e che propone un programma molto variegato con la musica tradizionale e per i più giovani diverse occasioni di divertimento.

Si inizia sabato pomeriggio alle 16 con lo spettacolo dei Barbaricidicoli a cui seguiranno in ordine e per tutta la serata i concerti del coro di Suni, degli Spaghetti n.3, Dolmen, dj Set Tony & Checco 90 s.

Domenica ancora nel pomeriggio concerti del coro Donu Reale di Buddusò, Dep Band e Arcanos tour Emmerare 2023. Alle 19 sfilata delle maschere tradizionali sarde con i Tumbarinos di Gavoi, Su Mascadore e Su Lolle di Padru, Sos Tintinnatos di Siniscola, S'ainu Orriadore di Scano Montiferro, Su Traigolzu di Sindia, Boes e Merdules di Ottana. La serata si concluderà con i balli in piazza a cura di Max Pira, Antonio Mastio e l’orchestra.

