Anche Visione Sassari si aggiunge alla coalizione di centrodestra che ha scelto il rettore Gavino Mariotti come candidato sindaco per le comunali di giugno.

Una decisione nell’aria ma ufficializzata soltanto oggi per le liste create dall’ex assessora comunale alla Cultura Laura Useri.

«Il Magnifico Rettore - si informa in un comunicato - ha ascoltato e accolto con interesse e condivisione le proposte del nostro progetto politico forte, giovane, dinamico e partecipativo, che mira al confronto con tutte le realtà del territorio che riteniamo importanti espressioni delle criticità e delle soluzioni che Sassari attende da tempo».

«L’ascolto e il supporto alle esigenze della quotidianità delle persone in tutte le loro espressioni- conclude la nota- è l’idea di rinascita e resilienza a cui Visione Sassari intende lavorare per la città, e con il Magnifico sussistono i presupposti per un accordo programmatico che ha come obiettivo primario la dignità e il benessere delle persone, la sicurezza e lo sviluppo della nostra amata Sassari».

Il rettore ha incassato ieri l’appoggio della maggior parte delle sezioni cittadine del Psd’Az, a esclusione di quella di Piero Maieli, e anche del partito di Carlo Calenda “Azione”.

