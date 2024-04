Tutto pronto per la 16° “Sagra de S’Antunna”, organizzata per domani dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nutrito il programma della giornata con l’apertura degli stand alle 10, ma che prevede anche diverse iniziative collaterali: mostre, escursioni, esposizioni, dimostrazioni, balli in piazza. musica e animazione.

Alle 12.30 il clou con il pranzo su prenotazione. Tra gli eventi il tour archeologico tra tombe dei giganti, urne cinerarie e paesaggi norbellesi a cura della Sea Wreck. Durante la giornata (ore 11.30 e 16.30) dimostrazione e realizzazione di pasta fresca tradizionale a cura del centro di aggregazione sociale presso "Sa Omo 'e su Forru". Nel primo pomeriggio intrattenimento per bambini: sculture di palloncini, bubble show e zucchero filato. A seguire musica anni 80, balli sardi e di gruppo con Elena Ciccu.

Interessante anche il concorso gastronomico amatoriale a cura del centro di aggregazione sociale e la caccia al caccia al tesoro itinerante per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de “La Pagina Bianca. Dalle 18 balli in piazza con "Ballade Ballade Bois". Aperti inoltre il museo del fumetto, la mostra dei nuraghi in miniatura presso casa Marceddu, la Chiesa Santa Maria della Mercede, La casa museo di Sisto Manca. Prevista anche la dimostrazione di ferratura del cavallo a cura di Graziano Porcu.

© Riproduzione riservata