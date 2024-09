A Ghilarza sono 137 i nuclei familiari selezionati dall'Inps per usufruire del beneficio: ''Carta Dedicata a te'', la misura di sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità e carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, per l'annualità 2024. Dal Comune fanno sapere: «I beneficiari riceveranno da parte dell'ufficio Servizi Sociali comunicazione scritta entro il mese di settembre. Successivamente, il beneficiario potrà ritirare presso gli uffici postali la carta ricaricabile sulla quale sarà accreditato un importo complessivo pari a 500 euro».

Già dal 16 settembre è possibile ritirare le carte e, per non perdere il beneficio, il primo utilizzo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. Le somme, inoltre, dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Dal Comune concludono: «Chi è già in possesso della carta dall'annualità 2023 ed è divenuto beneficiario anche nell'annualità 2024, non dovrà ritirare una nuova carta presso gli uffici postali, ma riceverà l'accredito dell'importo complessivo previsto nella stessa carta».

