15 settembre 2025 alle 18:04
A Ghilarza cambio nella circolazione stradaleSenso unico alternato nel tratto di corso Umberto I
A Ghilarza senso unico alternato nel tratto di corso Umberto I dove sono in corso i lavori di sistemazione dei marciapiedi.
Secondo quanto disposto dal responsabile della polizia locale, sino all’ultimazione dell’intervento, la circolazione del traffico veicolare subirà le modifiche.
In Corso Umberto è previsto il senso unico alternato nel tratto dall’intersezione con la via Notaio Porcu all’intersezione con la via Mons. Zucca.
