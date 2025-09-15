A Ghilarza senso unico alternato nel tratto di corso Umberto I dove sono in corso i lavori di sistemazione dei marciapiedi.

Secondo quanto disposto dal responsabile della polizia locale, sino all’ultimazione dell’intervento, la circolazione del traffico veicolare subirà le modifiche.

In Corso Umberto è previsto il senso unico alternato nel tratto dall’intersezione con la via Notaio Porcu all’intersezione con la via Mons. Zucca.

© Riproduzione riservata