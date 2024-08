La notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, a Cabras sarà animata dalla prima edizione di un nuovo format ideato dall’assessorato al Turismo e Spettacolo: "Stelle del Sinis". Si tratta di un concorso canoro aperto alle nuove voci, alla scoperta dei talenti del canto. Presentato nel mese di aprile, alla vigilia delle iscrizioni al concorso, l’evento intende presentarsi come uno spettacolo coinvolgente, rivolto agli amanti della canzone. Sono più di venti i solisti che si sfideranno a suon di note con pezzi famosi o inediti e, come nel più famoso contest televisivo, i giudici professionisti valuteranno le performance sulla base dell’intonazione, interpretazione, scelta e adeguatezza del pezzo alla propria vocalità.

Per gli inediti sarà valutato anche il testo della canzone. A fine serata, durante la notte delle Stelle di San Lorenzo, sarà proclamata la Stella del Sinis, in due categorie, quella dei giovani e quella degli adulti. Gli appuntamenti dell’estate cabrarese entrano dunque nel vivo delle festività agostane e continuano ad accompagnare il pubblico locale e i visitatori nelle calde sere d’estate. Non solo il 10 agosto, ma tutta la settimana sarà animata da eventi e spettacoli.

«Il calendario estivo cresce e diventa sempre più coinvolgente – spiega l’assessore agli Spettacoli e Turismo Carlo Trincas -. L’offerta è varia, da oltre un mese diamo spazio ai grandi eventi stando però attenti alla valorizzazione del centro storico. Un crescendo che ha avuto dei momenti di grande bellezza durante i Festival dell’archeologia, che hanno ospitato personalità di rilievo del mondo dell’arte, della musica e della danza, e che prosegue con i grandi nomi, grazie alla collaborazione tra Comune e Dromos Festival, che farà risuonare nella piazza Stagno le note del grande Francesco De Gregori il prossimo 18 agosto».

