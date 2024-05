Emergenza sanitaria senza fine nel Montiferru. Oltre i medici di base, ora anche l’assenza di pediatri sta causando notevole disagio ai bambini e adolescenti di Bonarcado e dei paesi viciniori.

Dal 1 aprile scorso è andata in congedo la pediatra Elisabetta Carta che ha esercitato tanti anni nel paese del santuario di Bonacatu e dintorni. Il suo pensionamento ha lasciato quindi scoperto il servizio per i piccoli pazienti, e i genitori sono insorti protestando vibratamente per la perdita dell'assistenza ai propri figli.

Il sindaco Annalisa Mele, anch'essa medico, ha denunciato pubblicamente il disservizio e ha inviato un sollecito alla direzione generale dell’ASL 5 di Oristano per risolvere lo stato delle cose. «La mancanza di una figura così importante rappresenta una grave carenza, dal punto di vista sanitario e sociale, che occorre colmare al più presto», sottolinea Mele. «Per cercare di tamponare la richiesta di interventi che pervengono dai genitori, sto assistendo anche i bambini ma la situazione è divenuta insostenibile, visto l'alto numero di pazienti in carico». Urge dunque «un intervento tempestivo e deciso affinché venga nominato un medico pediatra per i pazienti di Bonarcado e i paesi limitrofi».

