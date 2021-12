Salgono a due in Sardegna i casi positivi alla variante Omicron del Covid, scoperta per la prima volta in Sudafrica.

Il passeggero del volo Roma - Alghero risultato positivo dopo un viaggio in Sudafrica ha trasmesso il virus a un suo contatto stretto. Entrambi i pazienti sono vaccinati e stanno bene fisicamente.

Non ci sono contagiati invece fra i 118 passeggeri che hanno viaggiato sullo stesso aereo dell'uomo positivo. Ats Sardegna ha eseguito su tutti loro un secondo tampone ieri e oggi i risultati delle analisi molecolari sono stati tutti negativi.

"E' bene sottolineare che i fattori che hanno impedito il contagio in aereo sono stati il sistema di aerazione e le misure di prevenzione adottate dagli operatori del trasporto aereo - sottolineano dal Dipartimento di Prevenzione zona nord di Ats Sardegna –. Uniti a un uso scrupoloso delle mascherine in aereo e alla vaccinazione che, oltre a evitare le forme severe di Covid, evidentemente riduce anche la contagiosità".

IN TOTALE – Salgono dunque a 14 in totale i casi confermati in Italia di variante Omicron: oltre ai due in Sardegna, 7 del cluster in Campania; 3 in Veneto; 1 rispettivamente in Piemonte e Bolzano.

