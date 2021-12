La notizia era già trapelata ma ora arriva la conferma ufficiale: la variante Omicron del coronavirus è arrivata anche in Sardegna.

Lo ha stabilito il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari sul tampone del passeggero, che tornava da un viaggio in Sudafrica, del volo Roma-Alghero.

Il risultato è stato subito comunicato all'Istituto superiore di Sanità e all'Assessorato della Regione Sardegna.

"Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura è emerso che si tratta, appunto, della variante B.1.1.529 denominata Omicron - spiega Salvatore Rubino, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Aou di Sassari -. La sequenza che abbiamo eseguito è stata caricata sulla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare degli alert sulle sequenze di particolare interesse".

Domani sarà effettuato il secondo tampone sui 118 passeggeri che si trovavano sul volo “incriminato”: finora sono risultati tutti negativi ma sono ancora in quarantena precauzionale. A bordo dell’aereo c’erano anche alcuni giocatori e dirigenti della Torres Calcio che rientravano da una trasferta.

Come fa sapere l’Aou, “le indagini alla ricerca delle varianti del coronavirus proseguono anche in questi giorni. Oggi, infatti, è la giornata della sorveglianza che l'Istituto superiore di Sanità ha fissato per tutta l'Italia. In questa giornata tutti i laboratori di microbiologia e virologia accreditati, così come quello dell'Aou di Sassari, partecipano con l'analisi e il sequenziamento di alcuni tamponi per verificare la diffusione delle varianti sul territorio nazionale”.

