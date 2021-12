Il passeggero del volo Roma-Alghero, rientrato in Sardegna dopo un viaggio in Sudafrica, è stato contagiato dalla variante Omicron.

Per ora solo un'indiscrezione non confermata dal laboratorio di microbiologia dell'Aou di Sassari che, peraltro, ieri ha annunciato di aver individuato il primo caso d'infezione da Delta Plus nel Nord Sardegna (due settimane fa il primo caso a Carbonia).

Si tratta di una sessantenne residente in Gallura, vaccinata, che ha contratto all'estero il mutante più contagioso di Delta. La donna è in quarantena e sta bene.

Con un altro caso di Delta Plus nell'Isola e la conferma dell'arrivo di Omicron, cresce l'allerta della Regione e di Ats che ieri hanno ricevuto la notizia dal laboratorio diretto dal professor Salvatore Rubino.

La comunicazione è stata girata immediatamente anche all'Istituto Superiore di Sanità che, con la collaborazione dei centri regionali di riferimento (per la Sardegna i laboratori delle Aou di Cagliari e Sassari), sta monitorando la diffusione delle varianti in tutto il Paese.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata