Hanno superato quota un milione le dosi di vaccino anti-Covid distribuite in Sardegna dall’esercito attraverso l’impegno del Reggimento Logistico della Brigata "Sassari".

Dal dicembre 2020 i militari sono coinvolti nell'Operazione EOS, voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, per assicurare la capillare distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Le ultime 20.500 dosi, provenienti dall'area di stoccaggio nazionale dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, sono state consegnate alla farmacia dell'ospedale "Binaghi" di Cagliari in occasione del cinquantunesimo trasporto.

Il Reggimento Logistico "Sassari", al comando del colonnello Luca Lupo, ha utilizzato 30 mezzi e 130 tra ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari, che si sono succeduti nei 51 movimenti effettuati finora, percorrendo oltre 13.000 chilometri per prelevare i vaccini dagli aeroporti di Elmas e Decimomannu, e consegnarli successivamente agli ospedali Brotzu, Binaghi e al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, con la distribuzione sul territorio regionale.

Lo stesso Reggimento era stato impiegato in occasione dell'operazione “Ad adiuvandum” e “Igea” con attività di screening sulla popolazione. Il comandante della Brigata "Sassari", generale Giuseppe Bossa, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti dal Reggimento Logistico e si è detto certo del fatto che "l'unità continuerà ad operare con la stessa determinazione nel corso del nuovo anno per assicurare risposte efficaci nell'azione di contrasto alla pandemia da Covid-19, a tutto beneficio della collettività".

