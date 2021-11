La lettera inviata dalla 48enne Daniela Depau al suo ex avvocato cagliaritano Riccardo Floris, che l’aveva difesa e fatta assolvere nel processo in cui era sotto accusa quale possibile mandante dell’omicidio di Rosanna Fiori (Barbagia Flores), costa alla donna la condanna a un anno e mezzo di reclusione per tentata estorsione.

Nella missiva che risale al 2018, Depau aveva respinto la domanda di pagamento avanzata da Floris (160mila euro) lasciandogli intendere di poterlo danneggiare nel caso fosse andato avanti con una pretesa definita non dovuta: a suo dire la somma era eccessiva e comunque in parte già versata «per entrambi» dal suo ex compagno (anche lui incriminato e assolto nel processo sul delitto).

Inoltre aveva sostenuto di essere stata «costretta» a subire atteggiamenti sconvenienti dal suo ex difensore. Ricevuto il documento, il legale aveva presentato una denuncia. Ieri a Cagliari la sentenza di condanna della gup Cristina Ornano, che ha imposto all’imputata anche il pagamento di 5mila euro di provvisionale alla parte civile, rappresentata dal legale Alessandro Corrias. L’avvocato Margherita Baragliu, difensore di Depau, ricorrerà in Appello.

An. M.

